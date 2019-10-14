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Десятки погибших: кадры последствий мощного тайфуна в Японии

09:12
  • понедельник
  • 14 октября 2019

В Японии растет число жертв стихии

В Японии устраняют последствия самого мощного за последние полвека тайфуна "Хагибис". Его жертвами, по уточненным данным, стали 40 человек, 17 числятся пропавшими без вести, ещё более 200 пострадали, пишут "Известия".
В Японии эвакуируют 15 миллионов человек из-за разрушительного тайфуна

Максимальный уровень погодной опасности уже снят на всей территории страны. Однако значительного улучшения ситуации пока не наблюдается. В Токио и соседних регионах - сильный ветер и наводнения. Из берегов вышли десятки рек. Существует угроза оползней. В затопленных районах продолжается эвакуация людей.

В столице Японии и окрестностях более 50 тысяч домов остаются без электричества. В 13 префектурах примерно в 140 тысячах зданий нет водоснабжения.

Тем временем в стране после массовых приостановок возобновилось железнодорожное и авиасообщение.

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