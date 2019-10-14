Десятки погибших: кадры последствий мощного тайфуна в Японии

В Японии растет число жертв стихии

В Японии устраняют последствия самого мощного за последние полвека тайфуна "Хагибис". Его жертвами, по уточненным данным, стали 40 человек, 17 числятся пропавшими без вести, ещё более 200 пострадали, пишут "Известия".

Максимальный уровень погодной опасности уже снят на всей территории страны. Однако значительного улучшения ситуации пока не наблюдается. В Токио и соседних регионах - сильный ветер и наводнения. Из берегов вышли десятки рек. Существует угроза оползней. В затопленных районах продолжается эвакуация людей.

В столице Японии и окрестностях более 50 тысяч домов остаются без электричества. В 13 префектурах примерно в 140 тысячах зданий нет водоснабжения.

Тем временем в стране после массовых приостановок возобновилось железнодорожное и авиасообщение.