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В Сеть слили фото Заворотнюк в церкви

08:25
  • понедельник
  • 14 октября 2019

На снимке Анастасия стоит перед священником

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появились архивные снимки актрисы. На фото – венчание Насти и Петра Чернышева.
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"Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!" - говорится в подписи к снимку.

На фотографиях Анастасия и Петр выглядят по-настоящему счастливыми. На одном из снимков супруги стоят в церкви перед священником, который соединяет их руки.

Кадры растрогали до слез. В комментариях под постом высказались многие знаменитости. "Ребята, мы с вами! Все будет замечательно", - написал Александр Жулин. "Ни дня не проходит, чтобы не думали о вас, и не говорили в близком кругу о вас! Сил, сил, сил вам, чтобы прорваться сквозь туманы и выздороветь скорее", - желал Заворотнюк Дима Билан. "Дай Бог всего наилучшего! Верим и любим", - оставила короткий комментарий певица Зара.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники.

Поползли слухи, что Заворотнюк умерла. Папарацци решили проверить правдивость этой информации и стали искать могилу Анастасии. Журналисты проникли за закрытое кладбище, где похоронена семья актрисы, и сфотографировали могилы родных Заворотнюк.

Это вынудило семью артистки прервать молчание и выступить с официальным заявлением. Родные Анастасии поблагодарили всех за поддержку, но не стали раскрывать точный диагноз Заворотнюк.

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