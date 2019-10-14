Ущерб пополам: антироссийские санкции банкротят ЕС

Больше всех страдает Германия

Страны, которые ввели санкции в отношении России, несут половину убытков от экономических ограничений. На долю самой Москвы приходится лишь немногим более 50% потерь, подсчитали эксперты.

Инициаторы антироссийских ограничительных мер теряют около 4 миллиардов долларов. По данным Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, на плечи западных стран ложится 46% убытков.

При этом больше всего страдает от потерь Евросоюз – более 90% от всех потерь приходится на его долю. А в самом ЕС основной удар принимает на себя Германия: Берлин недосчитывается в своем кошельке около 677 миллионов долларов ежемесячно. Как отмечает "Газета.ру" со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt, показатели просто поразительные.

Страдают не только немецкие производители. По данным экспертов, компаниями во Франции также не удается, несмотря на предпринимаемые усилия, компенсировать потери от антироссийских санкций за счет импорта в другие страны.