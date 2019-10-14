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Как должна оплачиваться работа в праздники

08:43
  • понедельник
  • 14 октября 2019

В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздничные дни

В Роструде напомнили россиянам об оплате работы в нерабочий праздничный день – она должна производиться в двойном размере. В ведомстве также указали, что работодатель может в качестве компенсации предоставить сотруднику день отдыха.
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При этом, по данным Роструда, для работы в праздники требуется письменное согласие самого сотрудника. "Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях", - сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Однако есть случаи, при которых привлечь сотрудника в к работе в выходной день разрешается даже без его согласия. Среди них, например, предотвращение катастрофы или ЧП на производстве. Между тем инвалидов и женщин с детьми до трех лет можно привлекать к работе в праздники только в особом порядке.

В следующем месяце россиян ждут длинные выходные. Нерабочими будут три дня подряд: с 2 по 4 ноября.

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