"Сидит в четырех стенах": брошенный друзьями Моисеев живет на одну пенсию

Артист много времени проводит на кухне

Из окружения певца Бориса Моисеева поступает противоречивая информация о его финансовом состоянии. С одной стороны, директор певца показывает шикарную квартиру музыканта в Юрмале, а с другой - выясняется, что популярный некогда исполнитель живет на пенсию.

Сергей Горох, директор Моисеева, показал его трехкомнатную квартиру в Юрмале стоимостью 15 миллионов рублей. Он сообщил в программе "Ты не поверишь", что Моисеев собственноручно обставлял комнаты. Во время поездок за границу он покупал мебель, аксессуары или, к примеру, ткань для подушек.

По словам представителя музыканта, его любимым местом в квартире можно назвать кухню. Там он проводит долгие часы, занимаясь приготовлением любимых блюд.

На первый взгляд квартира Моисеева напоминает музей. Здесь можно встретить статуэтки с изображением певца или, скажем, 50-килограммовый слепок его лица с драгоценными камнями. Со слов Сергея Гороха, исполнитель любит произведения искусства и не жалеет денег на их приобретение.

Между тем Сергей Лавров, организатор концертов Моисеева, рассказал, что поп-исполнитель живет примерно на 50 тысяч рублей в месяц. Когда он прекратил гастрольную деятельность, от него отвернулись друзья, коллеги, продюсеры и промоутеры.

"Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России. Плюс кто-то как-то помогает. Слышал, что Пугачева помогла деньгами", - заявил Лавров.

Ранее появилась информация об ухудшении состояния 65-летнего Бориса Моисеева. Его якобы экстренно перевезли из Юрмалы в Москву. Горох опроверг эти слухи.

К тому же некоторые СМИ писали, что Моисеев продал дачи в Латвии и Подмосковье, а также избавился от коллекции драгоценностей и предметов искусства. На такой шаг он будто бы пошел из-за тяжелого финансового положения. Частично парализованный артист больше не выступает и не может позволить себе шикарный образ жизни, судачат журналисты.

Напомним, Моисеев перенес инсульт в 2010 году. Тогда его погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.