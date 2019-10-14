Раскрыты ужасные последствия работы в офисе

Стресс – еще не самое страшное

Работа в офисе вредит здоровью. Сотрудникам грозит не только стресс, но и заболевания сердца, и даже бесплодие.

Как отмечают в НИИ медицины труда имени академика Измерова, офисная работа отрицательно сказывается на нервной системе. Неблагоприятно сказываются высокая напряженность труда и профессиональный стресс. К опасным последствиям специалисты относят синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм. Причины для развития таких заболеваний - стрессовые ситуации и высокие требования, предъявляемые руководством. Не способствуют здоровью также недостаточная социальная поддержка, отсутствие достойного вознаграждения и страх потерять работу.

Отрицательно влияют на сотрудников ненормированный график труда и неблагоприятные условия рабочей среды в офисных помещениях. В НИИ подчеркивают, что сегодня заболеваемость среди офисных работников растет. Причина - ухудшение качества воздуха в офисных помещениях. Это вызвано неправильно организованной вентиляцией, напряженной работой с компьютером и скученностью персонала в помещениях.

У работников также наблюдается гиподинамия -нарушение функций организма при малой подвижности. Все эти факторы приводят к развитию заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы. Одно из самых опасных последствий стресса и утомляемости на рабочем месте - развитие гинекологических заболеваний у женщин и нарушение репродуктивного здоровья у мужчин.

Врачи рекомендуют каждый час ходить, прыгать, разминаться в течение 15 минут. Во время перерывов нужно пить воду или чай. А повысить устойчивость к стрессам помогут витамины D, E и магний В6, пишет RT.