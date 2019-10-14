Кушанашвили рассказал о страданиях Заворотнюк

Он объяснил, как должно проходить ее лечение

Телеведущий Отар Кушанашвили призвал оставить в покое актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга.

"Лечение должно происходить без нашей болтовни", - заявил Кушанашвили в программе "Ты не поверишь". По словам телеведущего, его шокируют заголовки новостных материалов о "прекрасной няне".

"Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", - заявил Отар Кушанашвили.

Он призвал общественность не беспокоить тяжело болеющего человека и его семью. "Вообще женщина не должна умирать. Красивые люди не должны умирать. И некрасивые люди не должны умирать", - считает Кушанашвили.

Ранее на странице Заворотнюк в Instagram появились архивные снимки актрисы, которые до слез растрогали многих ее поклонников.

По данным СМИ, у 48-летней актрисы обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали за границей, затем лечили в московской клинике. По слухам, недавно Заворотнюк вывезли из больницы. Семья актрисы скрывает информацию о ее состоянии.