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Необъяснимое давление: астрономы заявили о странном поведении Солнца

10:01
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Возможно воздействие неизвестного космического объекта

Ученые NASA заявили об аномальном явлении в Солнечной системе. По данным, полученным с зондов Voyager-1 и Voyager-2, давление на границе с межзвездным пространством возрастает – что не согласуется с бытовавшими ранее теориями.
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До сих пор считалось, что ближе к краю гелиосферы давление, вызванное электронами и ионами, которые ускоряются за счет магнитных полей и создают солнечный ветер, понемногу снижается. По расчетам астрономов, оно должно выравниваться за счет встречного давления из межзвездного пространства.

Однако данные с зондов, измеривших скорость солнечного ветра, опровергли эту точку зрения – оказалось, что давление на краю Солнечной системы намного выше, чем предполагали ученые. Астрофизики из Принстонского университете в Нью-Джерси пришли к выводу, что существуют и другие факторы, из-за которых давление на таком огромном расстоянии от Солнца все равно растет. Предполагают, что это явление объясняется некими магнитными силами или воздействием неизвестных космических объектов.

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