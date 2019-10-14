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Исторический визит: Путин прибыл в Саудовскую Аравию

14:07
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Впервые с официальным визитом президент России посетил Саудовскую Аравию в 2007 году

Развитие многопланового сотрудничества России и Саудовской Аравии, совместное урегулирование глобальных вопросов и другие актуальные темы в понедельник в центре внимания в Эр-Рияде. Владимир Путин прибыл в страну с государственным визитом, передает "ТВ Центр".
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Эта поездка президента в королевство - первая за последние 12 лет, и в Саудовской Аравии ее уже назвали исторической. Предстоящие переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, как ожидается, дадут мощный импульс дальнейшему развитию взаимодействия между странами в самых разных сферах - от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества.

По итогам будет подписано более 30 важных соглашений на сумму около двух миллиардов долларов – причем, как межведомственных, так и коммерческих. Кроме того, как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и обсудят совместные усилия по стабилизации рынка углеводородов.

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