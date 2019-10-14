Минобороны призвало не допустить гуманитарной катастрофы в Сирии

Существует угроза голода и эпидемий

В российском Минобороны призывают не допустить гуманитарной катастрофы на северо-востоке Сирии. Как сообщают в нашем военном ведомстве, из-за действий Анкары возникла серьёзная угроза мирным жителям. Кроме того, на территориях, которые подвергаются обстрелам, размещены тюрьмы, в которых содержатся боевики. Воспользовавшись ситуацией, они могут бежать. Сейчас в Арабской республике правительственные войска занимают новые позиции для оказания поддержки курдам и препятствованию действиям турецких вооружённых сил.

Опасаясь, что военная операция Турции в итоге обернется аннексией всего северо-востока страны, сирийские власти направляют на приграничные территории свои войска. Это несмотря на, мягко говоря, натянутые отношения курдских формирований с официальным Дамаском. Но сегодня и правительство, и курды объединяются в надежде, что альянс позволит не только противостоять туркам. Но и вернуть под свой контроль давно захваченные протурецкими группировками боевиков Африн и другие районы. В этом Дамаск поддерживает даже оппозиция, передает "ТВ Центр".

И хотя представители Турции продолжают заявлять об успехе операции, похоже, они не рассчитывали, что у курдов появятся союзники. Причем, уже вооруженные не просто пулеметами и винтовками, а тяжелой техникой и авиацией. Так что в Анкаре эту новость восприняли болезненно.

Сирийская армия уже вошла в те части провинций Ракка, Алеппо и Хасаке, где проживают курды. А в ближайшие часы передовые отряды направятся и приграничным городам. Единственная помеха - американские военные, которые не успели покинуть свои базы. Но, как заявлял Вашингтон, участвовать в военной операции его войска не станут. Более того, Пентагон, опасаясь, что его части окажутся меж двух огней, выводит из зоны боев еще тысячу морпехов.

"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг, это ужасная ситуация, мы не подписывались воевать с Турцией ради защиты сирийских курдов", - заявил министр обороны США Марк Эспер.

Курды в свою очередь предупредили и США и Европу, что в условиях войны не смогут охранять тюрьмы, в которых находятся пленные боевики запрещенного "Исламского государства" (террористическая организация запрещена на территории России) и их семьи. А также поддерживать лагеря беженцев. На карте, которую предоставили российские военные, видно, что таких мест 15. И там сейчас, по данным ООН, более 110 тысяч человек. Воспользовавшись паникой после авиабомбардировки тюрьмы вблизи городка Маликия, несколько десятков террористов, прихватив оружие, уже сбежали. Перспективы заполучить новую волну мигрантов вперемешку с боевиками пугают Европу. Франция и Германия уже заявили, что намерены добиваться от Турции остановки военной операции.

Турцию резко критикуют и Старый свет, и арабский Восток. США грозят санкциями. Европа в качестве первого шага прекращает поставку Анкаре военной техники и оборудования. Операция уже заставила покинуть свои дома более 130 тысяч человек. В стихийных городках не хватает воды и продуктов.

Впрочем, независимо от того, когда и чем закончится операция, ясно, что беженцев с каждым днем будет все больше. По оценкам международных организаций и российских военных, их число может достичь полумиллиона.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".