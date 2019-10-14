Премьера Украины заметили на концерте неонацистов

Визит чиновника вызвал резонанс в СМИ

В ДНР снова неспокойно. ВСУ за сутки выпустили более 200 боеприпасов по мирным городам республики. А в Киеве и других городах страны в это время - чествуют так называемых защитников Украины, которые регулярно обстреливают свой же народ. Праздник начался еще ночью - с концерта неонацистов, где были замечены и высокие гости.

О вкусах музыкальных обычно не спорят, но только если ты не премьер-министр страны и не стоишь на сцене во время концерта неонацистов. Блеснул ли сам Алексей Гончарук певческим талантом, неизвестно. Вряд ли чиновник столь высокого ранга, да еще и с ученой степенью доктора философии мог не знать, что коловрат за его спиной - один из символов неонацистов. "Ни один премьер такого раньше не делал!" - с гордостью отмечает украинский министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Мероприятие, кстати, называется "вечеринка по случаю дня защитника Украины". Организатор - Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины. Не смутила премьера публика странного вида и хедлайнер группа "Сокира Перуна".

Год назад украинские правоохранители завели уголовное дело из-за того, что музыканты на своих концертах демонстрировали свастику и цитировали Муссолини, а ее бывший ударник Дмитрий Волков вообще был осужден за погром синагоги. Репертуар тоже соответствующий: название последнего альбома "Дорога в АТО", а клипы, в основном, нарезка из кадров карательной операции на юго-востоке страны.

Визит премьера на столь сомнительное мероприятие без внимания, судя по утечкам, не остался. Президент провел с Гончаруком обстоятельный разговор и вроде как даже выговор вынес - в устной форме. В Киеве сегодня один из главных национальных праздников современной Украины "День защитника".

В 2014 году новая власть перенесла его с 23 февраля на 14 октября. По совпадению, день образования запрещенной в России украинской повстанческой армии. Националисты получили карт-бланш и ежегодно выходят на улицы с файерами и черно-красными знамёнами. В этом году к их требованиям добавился и отказ от капитуляции. Так радикалы восприняли подписание Киевом формулы Штайнмайера, которая пока так и остается лишь на бумаге. Опасаясь волнений, президент Зеленский обратился к согражданам в соцсети.

"Верю, что в этот день горячие сердца не затмят здравый смысл. Прошу вас - будьте благоразумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красивую картинку для российского телевидения. ... Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов", - сказал он.

Его призыв тут же подхватили силовики. Предупредив, что действовать будут жестко. "Распри внутри страны - как сказано в совместном заявлении правоохранителей" - не дадут использовать врагу в имперских целях. Сегодняшний день украинский президент намерен провести в Донецкой области, где встретится с военными. Быть может, тогда они, наконец, поймут кто в стране верховный главнокомандующий.

А пока очередная Зрада пришла, откуда не ждали. Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган встретился с российской делегацией, в состав конторой входили два депутата Госдумы от республики Крым. Киев уже направил Анкаре ноту протеста, а турецкий посол вызван в МИД Украины для обстоятельного разговора.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".