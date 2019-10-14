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Кто победил на выборах в Польше

12:32
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Правящая партия Польши выигрывает парламентские выборы

На парламентских выборах в Польше, которые прошли в воскресенье, по предварительным результатам, уверенную победу одерживает правящая партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", передает "ТВ Центр".

По данным  экзит-полов, она набирает около 44 процентов голосов. На втором месте - объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция". Подсчеты Центральной избирательной комиссии страны подтверждают эти результаты  - уже обработаны более 40 процентов  бюллетеней - и у консерваторов около 50 процентов поддержки. 

Таким образом, они получат большинство мест в сейме, смогут сформировать правительство и контролировать его работу.

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