Кто победил на выборах в Польше

Правящая партия Польши выигрывает парламентские выборы

На парламентских выборах в Польше, которые прошли в воскресенье, по предварительным результатам, уверенную победу одерживает правящая партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", передает "ТВ Центр".

По данным экзит-полов, она набирает около 44 процентов голосов. На втором месте - объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция". Подсчеты Центральной избирательной комиссии страны подтверждают эти результаты - уже обработаны более 40 процентов бюллетеней - и у консерваторов около 50 процентов поддержки.

Таким образом, они получат большинство мест в сейме, смогут сформировать правительство и контролировать его работу.