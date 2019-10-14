Россия завершает переход на цифровое телевещание

Аналоговое вещание отключают

14 октября Россия полностью переходит на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое вещание отключат в 21 регионе. Символическая церемония пройдет на борту МКС - в ней примет участие космонавт Александр Скворцов.

В рамках федеральной программы в стране создана сеть из более пяти тысяч передающих станций, которые в высоком качестве транслируют 20 телеканалов. После четвертой и последней волны отключений на аналоговых частотах в течение недели будут показывать видеоролик о том, как настроить цифровое вещание, передает "ТВ Центр".

А у кого возникнут сложности, смогут позвонить на горячую линию или обратиться за помощью к волонтёрам.