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Москва отметила салютом 75-ю годовщину освобождения Риги

12:49
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Артиллерийский праздничный салют состоялся на Поклонной горе

В Москве праздничным салютом отметили 75-ую годовщину освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. В воскресенье вечером в небо над столицей с Поклонной горы запустили больше двух тысяч фейерверков, передает "ТВ Центр".

Торжественный залп дал отдельный салютный дивизион Западного военного округа. Освобождение Риги было одним из ключевых моментов большой операции на территории Латвии, Эстонии и Литвы. В ней участвовали войска Прибалтийских фронтов, часть сил третьего Белорусского и Ленинградского, а также подразделения Балтийского флота.

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