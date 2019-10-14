"Слабые люди": Поклонская ответила на слова преемницы Меркель о Крыме

Депутат надеется, что в Германии еще остались смелые политики

Наталья Поклонская не нашла ничего нового в прозвучавшем из Берлина заявлении о Крыме. По мнению замглавы комитета Госдумы по международным делам, признавать очевидное могут только сильные люди.

Депутат от Крыма прокомментировала слова преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Аннегрет Крамп-Карренбауэр сейчас возглавляет Минобороны Германии. Она ранее заявила, что Берлину нужно выстраивать добрососедские отношения с Москвой – однако относительно Крыма ему молчать не стоит. Глава Минобороны считает, что в вопросе возвращения полуострова в состав России, якобы, было нарушено международное право.

"Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали… Способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами – это удел сильных политиков, а не слабых людей", - написала в соцсети Наталья Поклонская. Депутат выразила надежду, что смелые и независимые еще остались. И добавила, что время покажет, кто есть кто в современной мировой политике.