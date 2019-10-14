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"Слабые люди": Поклонская ответила на слова преемницы Меркель о Крыме

10:29
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Депутат надеется, что в Германии еще остались смелые политики

Наталья Поклонская не нашла ничего нового в прозвучавшем из Берлина заявлении о Крыме. По мнению замглавы комитета Госдумы по международным делам, признавать очевидное могут только сильные люди.
Разведенная Поклонская сменила имидж

Депутат от Крыма прокомментировала слова преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Аннегрет Крамп-Карренбауэр сейчас возглавляет Минобороны  Германии. Она ранее заявила, что Берлину нужно выстраивать добрососедские отношения с Москвой – однако относительно Крыма ему молчать не стоит. Глава Минобороны считает, что в вопросе возвращения полуострова в состав России, якобы, было нарушено международное право.

"Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали… Способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами – это удел сильных политиков, а не слабых людей", - написала в соцсети Наталья Поклонская. Депутат выразила надежду, что смелые и независимые еще остались. И добавила, что время покажет, кто есть кто в современной мировой политике.

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