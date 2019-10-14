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По московскому сценарию: мошенники наживаются на концерте Пугачевой в Минске

10:36
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Билеты продают по баснословным ценам

Мошенники решили получить несколько миллионов рублей с билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, который состоится 2 ноября в Минске. 
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Билеты на концерт раскупили за пару месяцев, причем цены оказались ниже московских - от двух до 15,5 тысячи рублей. Однако в Сети активизировались перекупщики, которые предлагают места за 37 тысяч и даже за 150 тысяч рублей. И это при том, что организаторы шоу обещали оградить поклонников звезды от мошенников. 

Напомним, самые дорогие билеты на апрельский концерт Примадонны в Кремлевском дворце продавали за 375 тысяч рублей. Не исключено, что к концу октября билеты на шоу в Минске у перекупщиков еще подскочат в цене. 

Ноябрьский концерт Примадонны состоится в 15-тысячном спорткомплексе "Минск-Арена". В Белоруссию артистка прибудет на поезде, а остановится она в одной из лучших гостиниц города. "Никакого громкого приема мы не готовим. Если у нее будет желание посетить какие-то места после концерта, устроим", - сказал "СтарХиту" управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев, занимающийся организацией концерта. 

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