Сексуальное видео Наргиз произвело фурор

Артистка взволновала поклонников
Певица Наргиз Закирова, которая после скандала с продюсером Максимом Фадеевым сменила свой образ и отправилась в гастроли по российским городам, опубликовала в Instagram дерзкое видео.
На черно-белых кадрах Наргиз курит сигарету и выдыхает дым в камеру. На кофте у нее по-английски написано "Ведьма". На видео наложена песня Кипа Тайлера 1958 года, которая называется "Она моя ведьма". В конце ролика артистка, чьи глаза скрывают солнцезащитные очки, показывает зрителям средний палец.
Интересно, что это видео Наргиз записала вечером 13 октября в момент полнолуния. Несмотря на оскорбительный жест, многие поклонники сочли запись крайне сексуальной.
- Красотка!
- Хулиганка! Но как же она хороша.
- Как же мне нравится такая Наргиз: мистическая и сексуальная!
- Звание самой секси ведьмы присуждается.
- Любимая моя ведьмочка.
- Королева темноты.
Отметим, что такой мистический и таинственный образ пока что больше подходит Наргиз, чем маска шута, которую она надевала во время своих последних выступлений. После конфликта с Фадеевым она стала выпускать на сцену клоунов и носить шутовской наряд, гармонирующий с ее огненно-красными волосами.
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