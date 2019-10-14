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Сексуальное видео Наргиз произвело фурор

11:05
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Артистка взволновала поклонников

Певица Наргиз Закирова, которая после скандала с продюсером Максимом Фадеевым сменила свой образ и отправилась в гастроли по российским городам, опубликовала в Instagram дерзкое видео.
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На черно-белых кадрах Наргиз курит сигарету и выдыхает дым в камеру. На кофте у нее по-английски написано "Ведьма". На видео наложена песня Кипа Тайлера 1958 года, которая называется "Она моя ведьма". В конце ролика артистка, чьи глаза скрывают солнцезащитные очки, показывает зрителям средний палец. 

Интересно, что это видео Наргиз записала вечером 13 октября в момент полнолуния. Несмотря на оскорбительный жест, многие поклонники сочли запись крайне сексуальной. 

- Красотка!

- Хулиганка! Но как же она хороша.

- Как же мне нравится такая Наргиз: мистическая и сексуальная!

- Звание самой секси ведьмы присуждается. 

- Любимая моя ведьмочка.

- Королева темноты. 

Отметим, что такой мистический и таинственный образ пока что больше подходит Наргиз, чем маска шута, которую она надевала во время своих последних выступлений. После конфликта с Фадеевым она стала выпускать на сцену клоунов и носить шутовской наряд, гармонирующий с ее огненно-красными волосами. 

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