Зеленский попросил "мудрых" украинцев не делать картинку для российского телевидения

Президент Украины призвал не поддаваться на провокации

Украинцам надо вспомнить, что они - "свободный, цивилизованный, а главное — мудрый народ". Владимир Зеленский обратился к согражданам в День защитника Украины. Президент призвал их не поддаваться на провокации - чтобы "не создавать красивую картинку для российского телевидения".

Зеленский считает, что некие недруги просто мечтают увидеть на Украине "распри, ссоры и хаос". Украинский лидер просит украинцев "не делать подарков врагам".

"Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка", — написал президент Украины в Facebook.

На День защитника Украины, 14 октября, в Незалежной запланировано несколько акций. Это, в частности, марши против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Она была согласована членами контактной группы по Донбассу. В соответствии с этой формулой, в день выборов в Донбассе вступит в силу закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, напоминает РИА Новости.