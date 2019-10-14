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Равшана Куркова и ее новый возлюбленный показали нежность на людях

11:46
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Избранник актрисы гордится их отношениями

39-летней актрисе и модели Равшане Курковой приписали роман с совладельцем боксерского клуба Rocky Road Сергеем Амаряном.  

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Слухи возникли не на пустом месте. Сергей Амарян опубликовал в Instagram три фотографии, на которых они с Курковой держатся за руки и нежно улыбаются друг другу, сидя на диване. Бизнесмен никак не прокомментировал этот пост, но подписчики восприняли его однозначно: Амарян и Куркова рассекретили свои отношения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergei Amaryan (@gadroot)

- Какие красивые!

- О-ля-ля... не знаю, кто из вас круче.

- Ого! Клевые!

- Как здорово!

- Какая красотка рядом!

Ранее ходили слухи о том, что Равшана Куркова закрутила роман с женатым режиссером Владимиром Битковым. Звезда "Балканского рубежа" опровергла эту информацию. "Я вас очень прошу, перестаньте, пожалуйста, травить семью моих друзей и распространять эту ересь про меня. Это очень некрасиво", - обратилась она к журналистам. 

До этого поговаривали, будто Куркова встречается с продюсером Ильей Бачуриным. По слухам, дело едва не дошло до свадьбы. 

Напомним, Равшана Куркова была замужем дважды - за фотографом Семеном Курковым и актером Артемом Ткаченко. 

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