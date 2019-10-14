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Отец убийцы девочки в Саратове отрекся от сына

11:30
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Родитель утверждает, что давно оставил семью

Отец убийцы 9-летней Лизы из Саратова утверждает, что давно не поддерживает отношений с Михаилом Туватиным. Он утверждает, что и сам становился жертвой – сын несколько раз крал у него вещи.
В Саратове на похороны убитой девочки пришли тысячи человек

"Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Вот он вышел из тюрьмы в последний раз. Пришел, посидел пять минут и ушел", — рассказал мужчина телеканалу "Звезда".

Задержанный за убийство трижды обкрадывал своего отца. Однажды, по словам отца, Михаил украл у него запасные ключи. Позже, убедившись, что родитель на работе, он зашел в квартиру и вынес иконы.

Девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября. Через два дня школьницу нашли мертвой. Следователи заподозрили ранее судимого 35-летнего мужчину.  Михаила Туватина задержали, он во всем признался.

По словам подозреваемого, он убил девочку, испугавшись, что Лиза расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Позже полицейские едва спасли его от толпы, которая хотела устроить самосуд.

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