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"Спасибо, товарищ!": конгрессмена затравили за пост с крейсером "Петр Великий"

12:00
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Политика заподозрили в сговоре с Путиным

Американский конгрессмен Брайан Маст развеселил пользователей Сети своим ляпом в Twitter. Политик опубликовал поздравление ВМС США с годовщиной основания, сопроводив пост фотографией российского ракетного крейсера "Петр Великий".
"Петр Великий" сопроводил вторую партию сирийского химоружия

Над снимком поработали в фотошопе. Бортовой номер корабля замазали, однако военно-морской флаг России на корме ретушер не заметил. Пользователи сразу вспомнили, что еще в прошлом году американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Первым заметил ошибку журналист издания Politico Дейв Браун. Конгрессмен после замечания заменил иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США. Однако пользователи уже успели сохранить пост для истории.

"Заговор с Путиным, да?", - поинтересовались в соцсети. "Спасибо, товарищ", "Отличная работа, агент Маст!", "Россия гордится тобой", пишут конгрессмену американцы.

Россияне, в свою очередь, назвали пост Маста "ошибкой по Фрейду". И поблагодарили конгрессмена за поддержку российского флота.

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