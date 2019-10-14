Бочкарева уехала из Москвы после скандала с наркотиками

Она нашла способ отвлечься

39-летняя актриса Наталья Бочкарева с головой погрузилась в работу после скандала с наркотиками.

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", - написала в Instagram звезда сериала "Счастливы вместе". При этом она добавила хештеги: трудовые будни, театр, гастроли, любимая работа.

В последнее время актриса редко балует подписчиков новыми постами. По слухам, после скандала с кокаином у нее возникла депрессия, она перестала появляться на публике и испытывает проблемы со здоровьем. Кроме того, у звезды отобрали помещение, в котором она занималась с одаренными детьми.

Многие поклонники с юмором отреагировали на свежую запись Бочкаревой в соцсети. Кто-то пошутил, что она разъезжает не по городам с гастролями, а по допросам. "Вся жизнь на скоростях?" - ехидно спросил актрису один из интернет-пользователей, намекая на ее предполагаемую наркозависимость. Впрочем, большинство фанатов выразили свое восхищение актрисой и произнесли слова поддержки.

- Наталья, вы лучшая. Не обращайте внимания на выходки прессы.

- Все у вас получится, слабости бывают у всех! Все забудется! Вы - замечательная, разгребетесь! Значит вам нужен был для чего-то этот урок!

- Ваше творчество для меня как наркотик.

- Красавица всегда и везде.

- Прекраснейшая. Как радостно видеть вас тут. Пусть у вас все будет хорошо.

По данным СМИ, в конце сентября Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. У нее якобы нашли пакетик с кокаином. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Бочкарева и ее представители опровергают эту информацию.

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Видео: обращение Бочкаревой по поводу инцидента с наркотиками