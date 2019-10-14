Серийный насильник из Томска работал в МВД

Преступника не могли поймать 15 лет

Мужчина 60 лет задержан в сибирском городке нефтяников Стрежевом, в Томской области. Его подозревают в причастности к серии изнасилований. Как сообщается, опознать насильника помогла одна из потерпевших.

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый долгое время работал в милиции. Позже перешел в службу безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.

"С 1979 по 1990-е годы он работал в уголовном розыске, то есть до начала совершения преступлений. К моменту задержания работал в компании "Томскнефть", - приводит слова источника агентство ТАСС.

Нападения на женщин, по данным следствия, совершались в период с 2004 по 2017 годы. Причастность подозреваемого к преступлениям подтвердили и специалисты регионального экспертного криминалистического центра. Они провели исследования ДНК.