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Серийный насильник из Томска работал в МВД

12:21
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Преступника не могли поймать 15 лет

Мужчина 60 лет задержан в сибирском городке нефтяников Стрежевом, в Томской области. Его подозревают в причастности к серии изнасилований. Как сообщается, опознать насильника помогла одна из потерпевших.
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По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый долгое время работал в милиции. Позже перешел в службу безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.

"С 1979 по 1990-е годы он работал в уголовном розыске, то есть до начала совершения преступлений. К моменту задержания работал в компании "Томскнефть", - приводит слова источника агентство ТАСС.

Нападения на женщин, по данным следствия, совершались в период с 2004 по 2017 годы. Причастность подозреваемого к преступлениям подтвердили и специалисты регионального экспертного криминалистического центра. Они провели исследования ДНК.

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