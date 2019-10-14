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Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

12:25
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Погода преподнесет жителям столицы сюрприз

В столичном регионе на этой неделе будет неустойчивая погода. Об этом в понедельник рассказали в центре погоды "Фобос". В ближайшее время в Москву придет теплый воздух и дожди. Температура повысится до 11-13 градусов, однако ожидаются скачки атмосферного давления.

"Атмосферное давление в понедельник будет еще снижаться до 747 мм ртутного столба, а во вторник и среду начнет интенсивно расти и поднимется до 752 мм ртутного столба", - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на данные синоптиков.

В конце рабочей недели в Москве немного похолодает. Ночью температура воздуха упадет до шести градусов, днем – до 10 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предзимье в столичном регионе начнется с середины октября и продлится до середины декабря.

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