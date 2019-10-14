У института Склифосовского появился арт-объект к 100-летию скорой помощи

Инсталляцию можно увидеть до 1 ноября

Возле здания Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского появился необычный арт-объект - 13-метровая фраза "ПРО100СПАСИБО". В конструкции есть специальные отверстия, в которые любой желающий может опустить письмо с благодарностью медикам.

Как рассказал главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов, 100 лет назад именно отсюда выехала первая карета скорой помощи на вызов к пациенту.

"Надеемся, что инсталляция найдет отклик в сердцах москвичей, и они захотят выразить благодарность сотрудникам скорой помощи теплыми словами", - сказал он.

Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, увидеть арт-объект можно будет до 1 ноября.