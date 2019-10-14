Зеленский сбежал от защитников Украины в Донбасс

Президента ждут в штабе Операции объединенных сил

Владимир Зеленский в День защитника Украины отправился в Донбасс. Как сообщает пресс-служба украинского президента в Facebook, руководитель посетит штаб Операции объединенных сил. Кроме того, лидер Незалежной намерен пообщаться с военнослужащими.

Ранее Зеленский вместе с супругой посетил Стене памяти павших за Украину – погибших за время конфликта в Донбассе служащих ВСУ. Мемориальный комплекс расположен возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Президент и первая леди возложили цветы, установили лампадки и почтили память погибших минутой молчания.

Тем временем националисты стягивают в Киев людей из всех регионов страны для участия в марше. Как отмечает "Украина.ру", в этом году годовщина создания Украинской повстанческой армии (запрещенной в России) станет еще и днем главной мобилизации против подписания "формулы Штайнмайера". Предполагают, что на улицы столицы Украины выйдут тысячи радикалов.