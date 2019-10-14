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Успенская рассказала об осложнениях в лечении дочери

13:00
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Ее ждет новая операция

65-летняя певица Любовь Успенская рассказала о состоянии ее дочери Татьяны, которая сломала челюсть и лишилась пяти зубов при падении с велосипеда на Коста-Рике.
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По словам Успенской, лечение проходит медленнее, чем хотелось бы. "Я очень скучаю по ней и хочу ее увидеть. Надеюсь, что наше лечение ускорится. Мы перевезли Таню в Таиланд, чтобы быстрее все заживало - там ведь климат другой", - цитирует артистку "7days.ru".

Вернувшись в Москву, Татьяна ляжет в больницу, где ей сделают еще одну операцию. Реабилитация займет около года, отметила Любовь Успенская. 

Певица надеется, что после выздоровления ее дочь займется музыкальной карьерой. "Свою дочь я на любом мероприятии могу с гордостью объявить. Я знаю, что она не облажается и споет настолько круто и уверенно, что мне не будет стыдно", - сказала Успенская, посетовав на то, что некоторые звезды пытаются раскручивать своих бездарных детей. 

Напомним, Татьяна - единственный ребенок Успенской. Актриса родила ее в 35 лет. В первом из четырех браков Успенская потеряла сыновей-близнецов.

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