В Минобороны опровергли данные об ударах ВКС по больницам в Сирии

Российское ведомство прокомментировало публикацию статьи в газете New York Times

В российском Минобороны опровергли публикацию американского издания New York Times, в которой утверждается, что наши ВКС в Сирии якобы наносили удары по госпиталям, передает "ТВ Центр".

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил: издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб. Продемонстрированная в видеоролике дорогостоящая аппаратура и специализированный софт - это разведывательно-боевое приложение на основе разработки американской компании Hala Systems. А её развёртывание в Идлибе шло под контролем британской разведки с 2016-го года.

Кроме того, в Минобороны обратили внимание и на другой факт. Журналистов New York Times почему-то не удивило, что так называемый госпиталь находится в значительном удалении от населённых пунктов, в углублённой пещере. Совсем недавно больше 80 представителей ведущих СМИ со всего мира в рамках пресс-тура посещали такие бункеры, которые на самом деле служат убежищем для террористов.