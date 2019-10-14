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В Каталонии протестуют против приговоров политикам

14:45
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Суд в Испании дал большие сроки каталонским политикам

Каталонию охватили массовые демонстрации. В Барселоне, Жироне и других городах автономии люди протестуют против решения суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости.
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Девятерых признали виновными в мятеже и приговорили к тюремным срокам от 9 до 13 лет. Еще трое должны выплатить штрафы. На улицы сразу вышли сотни активистов - через соцсети они призывают и других граждан присоединиться к маршам.

Полиция усилила патруль на ключевых улицах, транспортных узлах и железнодорожных вокзалах. Тем не менее, протестующие уже успели перекрыть несколько магистралей.

Напомним, в 2017-м году в Каталонии прошел референдум о независимости, который Мадрид признал незаконным. Часть политиков были задержаны, еще несколько успели бежать из страны.

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