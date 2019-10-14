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Когда в Москве откроют станцию метро "Карамышевская"

15:01
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Какие станции БКЛ готовятся к открытию?

Через год в Москве будет запущены сразу три станции Большой кольцевой линии метро. Это "Хорошевская", "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская".

Сейчас там построены котлованы, завершают проходку щиты, с лета начнут возводить и сами станции. А уже через два года будет запущен огромный участок нового кольца от Мнёвников до Каховской и фактически из 31 станции БКЛ 25 уже будут работать для пассажиров, передает "ТВ Центр".

Параллельно идёт проектирование Рублёво-Архангельской линии. Она протянется от Большого кольца. В планах было семь станций, и к ним добавилась ещё одна.

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Тоннелепроходческий щит на строительной площадке станции большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Карамышевская"
Тоннелепроходческий щит на строительной площадке станции большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Карамышевская"
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