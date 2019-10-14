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Росприроднадзор проверит промзону в районе Очаково

15:12
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Проверка коснется всех предприятий

Столичный Росприроднадзор проводит проверку чистоты воздуха в районе промзоны в Очаково. Местные жители жалуются на неприятный запах. Впрочем, глобальных нарушений не обнаружено, да и кто является источником загрязнений воздуха, выяснить оказалось непросто.

Углерод, сероводород, азот – всего около 10 показателей воздуха проверяют сотрудники Росприроднадзора на очередном заводе на западе Москвы. Замеры показали: выбросы не превышают предельно-допустимых концентраций. В Очаковской промзоне эта лаборатория уже две недели появляется ежедневно, передает "ТВ Центр".

Это видео сняли местные активисты. Груженые мусором фуры въезжают на территорию промзоны. С высоты видны столбы дыма. Жители считают, что эти отходы незаконно сжигают открытым способом. Косвенно это подтверждает и исследование Мосэкомониторинга. Сотрудники сделали десятки выездов в жилые кварталы. А также поставили станцию, которая замеряет параметры воздуха круглосуточно 7 дней в неделю.

Очаковская промзона – это 8 тысяч гектаров. Для понимания: прямоугольник 2 на 4 километра. Здесь работают больше сотни компаний. У многих земля находится в долгосрочной аренде, до 49 лет.

Промзона, как лоскутное одеяло, поделена на десятки участков. Многие фирмы сдают свои земли в субаренду. То есть на территории могут работать компании, которые не фигурируют в кадастровом плане. И привлечь их к ответственности – задача не из легких.

Проверка коснется всех предприятий. Уже через 2 недели появятся первые результаты взятых проб почвы. Впрочем, столичные власти собираются кардинально изменить облик промзоны. Очаково ждет масштабная перепланировка: там появятся современные производственные мощности, склады и административные здания, а территорию благоустроят.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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Промзона в Очаково
Промзона в Очаково
Промзона в Очаково
Промзона в Очаково
Промзона в Очаково
Промзона в Очаково
Промзона в Очаково
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