Милые и опасные: что нужно знать, прежде чем завести енота

Специалисты предупреждают, что енот - это хищное животное

У москвичей новая мода, на енотов. Горожане держат их дома в полной уверенности, что эти зверьки поддаются дрессировке, как собаки или кошки. Однако характер у енотов - дикий, и меняться в угоду хозяевам они не собираются.

Благодаря своему милому от природы внешнему виду, енот стал практически домашним питомцем. Когда человеческое жилище ему не по душе, зверь спешит на волю.

В Петровско-Разумовском проезде енота искали пожарные, сотрудники МЧС. Пытались снять хищника с дерева, разворачивали трехколенную лестницу, устанавливали автоподъемник. Но чем ближе подходили к зверю, тем выше он залезал. В итоге поисково-спасательная операция потерпела полное фиаско. Решили ждать, когда енот замерзнет и проголодается. Тактика оказалась верной.

Сбежал через форточку. Со слов очевидцев, своего питомца хозяйка искала чуть ли не 2 недели. И такие курьёзы - в порядке вещей. Енота содержат в квартирах наравне с собаками и кошками - модный тренд. Вот только хозяева не всегда сразу понимают, кого приносят в дом.

Енот делает то, что ему нравится, и берет все, что ему нравится. Воспитать его невозможно. А вот делиться едой, жертвовать одеждой и имуществом надо будет постоянно. Ламинат, паркет, стены, плинтуса будут вскрыты. Когда закончатся розетки, пойдет в ход бытовая техника.

В Московском зоопарке еноты содержатся в большом вольере. Еноты - одиночные животные. Хулиганить начинают, когда скучают. Интересно покопаться. Срок жизни в зоопарке - до 20 лет. В природе редко живут долго.

"Еноты - это довольно опасные животные. Помимо того, что они довольно ловкие ребята, не надо забывать, что это хищное животное. Хищное животное - непредсказуемое. Несмотря на то, что вы его можете выкармливать, выращивать, все равно в какой-то прекрасный момент оно может показать свой характер", - рассказала сотрудник Московского зоопарка Марина Соболева.

По силе захвата - укус питбуля. Укусы заживают долго. Живые корма - живые мыши, перепелки. Чтобы естественные навыки не пропали. Много фруктов. Неудивительно, что те, кто только недавно приобрел такого зверька на потеху, спешат от него избавиться.

На известном интернет-сервисе для размещения объявлений стоимость щенка енота или уже взрослой особи - от нескольких тысяч рублей. Причем, торг уместен. Поняв, что живой зверек - не игрушка, отдают со всем приданым - кормом и клеткой.

О том, что еноты живут в стрессе из-за невозможности двигаться столько, сколько нужно, охотиться, впадать в спячку, как велит природа, прекрасно знают ветеринары. В компании с человеком приобретают лишь ожирение и болезни.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".