Новый детсад на 260 мест построят в Очаково-Матвеевском

В детском саду будет музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога

Детсад на 260 мест построят в столичном районе Очаково-Матвеевское, в составе жилого комплекса на пересечении Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги. Об этом в понедельник рассказали пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Общая площадь здания составит почти пять тысяч квадратных метров. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, детский сад станет одним из многих качественных проектов, реализующихся сейчас в столице. "Все здание будет выполнено в едином цвете – светлые стены будут "разбавлены" панелями латунного цвета", - сообщил он.

Трехэтажный детский сад будет рассчитан на 12 групп вместимостью 20-25 мест. У каждой из них будет индивидуальная групповая ячейка, в которой расположатся раздевальная, спальня, игровая и буфет.