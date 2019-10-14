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"Не можем ни спать, ни есть": родные пропавшей на Урале девушки пришли в отчаянье

13:33
  • понедельник
  • 14 октября 2019

27-летняя Ксения исчезла вместе с машиной

На авторынке Челябинска обнаружили машину Audi Q5, которая могла принадлежать 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка пропала 10 октября после того, как уехала на встречу с потенциальными покупателями иномарки. 
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Как сообщает РЕН ТВ, в салоне обнаруженной машины заметили следы крови. Специалисты устанавливают, кому принадлежит кровь. Идет поиск человека, который продал авто перекупщикам. 

Телеканал "Звезда" сообщает, что неделю назад Каторгина, проживавшая в Екатеринбурге, получила визу для четырехдневной поездки в Италию. 

"Она самостоятельно купила этот автомобиль, - рассказала свекровь пропавшей девушки Людмила Вишнякова. - Затем оформила ипотеку. И продавала эту машину, чтобы частично оплатить ипотеку. Она хотела получить свое собственное жилье, чтобы ее любимая дочка была рядом, а не жила здесь у нас в Каменске с бабушками". 

Вишнякова попросила полицейских и волонтеров найти Каторгину, которая еще может быть жива. "Мы не можем ни спать, ни есть. Вообще, где эти твари, которые такое сделали? Знаете, не хочется верить в то плохое, что происходит с ней, с нами. Поэтому очень прошу вас: найдите нам Ксению!" - взмолилась женщина.

По данным СМИ, девушку, похожую на Ксению Каторгину, видели на авторынке вместе с подозрительными людьми. При себе у нее были все документы на машину. 

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