"Не можем ни спать, ни есть": родные пропавшей на Урале девушки пришли в отчаянье

27-летняя Ксения исчезла вместе с машиной

На авторынке Челябинска обнаружили машину Audi Q5, которая могла принадлежать 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка пропала 10 октября после того, как уехала на встречу с потенциальными покупателями иномарки.

Как сообщает РЕН ТВ, в салоне обнаруженной машины заметили следы крови. Специалисты устанавливают, кому принадлежит кровь. Идет поиск человека, который продал авто перекупщикам.

Телеканал "Звезда" сообщает, что неделю назад Каторгина, проживавшая в Екатеринбурге, получила визу для четырехдневной поездки в Италию.

"Она самостоятельно купила этот автомобиль, - рассказала свекровь пропавшей девушки Людмила Вишнякова. - Затем оформила ипотеку. И продавала эту машину, чтобы частично оплатить ипотеку. Она хотела получить свое собственное жилье, чтобы ее любимая дочка была рядом, а не жила здесь у нас в Каменске с бабушками".

Вишнякова попросила полицейских и волонтеров найти Каторгину, которая еще может быть жива. "Мы не можем ни спать, ни есть. Вообще, где эти твари, которые такое сделали? Знаете, не хочется верить в то плохое, что происходит с ней, с нами. Поэтому очень прошу вас: найдите нам Ксению!" - взмолилась женщина.

По данным СМИ, девушку, похожую на Ксению Каторгину, видели на авторынке вместе с подозрительными людьми. При себе у нее были все документы на машину.