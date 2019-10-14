Страшная находка: жители Орска наткнулись на обезглавленное тело в мусорном баке

Недостающие фрагменты ищут с собаками

Фрагменты тела женщины обнаружили в мусорных баках жители Орска в Оренбургской области. Страшная находка была в сумке.

Как сообщила старший помощник руководителя СК России по области Анжелика Линькова, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следователи работают на месте, изучают фрагменты тела, предположительно женщины. Вопрос о личности и возрасте будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты тщательно осматривают место происшествия, устанавливаются лица, причастные к преступлению", - цитирует Линькову РИА Новости.

К делу привлечены специалисты-кинологи. Они пытаются отыскать недостающие части тела погибшей – отсутствуют голова и конечности. Сообщается, что жертве было от 40 до 60 лет.