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Страшная находка: жители Орска наткнулись на обезглавленное тело в мусорном баке

13:28
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Недостающие фрагменты ищут с собаками

Фрагменты тела женщины обнаружили в мусорных баках жители Орска в Оренбургской области. Страшная находка была в сумке.
Труп 35-летней женщины нашли в подъезде московской многоэтажки

Как сообщила старший помощник руководителя СК России по области Анжелика Линькова, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следователи работают на месте, изучают фрагменты тела, предположительно женщины. Вопрос о личности и возрасте будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты тщательно осматривают место происшествия, устанавливаются лица, причастные к преступлению", - цитирует Линькову РИА Новости.

К делу привлечены специалисты-кинологи. Они пытаются отыскать недостающие части тела погибшей – отсутствуют голова и конечности. Сообщается, что жертве было от 40 до 60 лет.

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