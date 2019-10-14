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Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

13:56
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком и не относится к основным пяти премиям

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике. Ее обладателями стали индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер, передает "Газета.Ru".
Назван лауреат Нобелевской премии мира

Как сообщили в Королевской академии наук, награду им присудили за  исследования по борьбе с глобальной бедностью. Эстер Дюфло - вторая женщина, удостоенная Нобелевской премии по экономике, кроме того, она самая молодая из тех, кто ее получил (француженке всего 46 лет). Профессор хорошо знает русский язык, почти год работала в Москве и даже защитила диссертацию по истории первой пятилетки в Советском союзе.

Эта премия не относится к основным - Альфред Нобель не упоминал ее в своем завещании, а учреждена она государственным банком Швеции. Тем не менее, вручение проходит вместе с другими лауреатами - в Стокгольме, 10 декабря.

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