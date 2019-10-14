Арнтгольц подтвердила слухи о тайном браке с Богатыревым

Она сделала фото на кровати

37-летняя актриса Татьяна Арнтгольц подхлестнула слухи о своем браке с 34-летним коллегой Марком Богатыревым.

13 октября Арнтгольц выступила на театральной сцене в своем родном городе Калининграде. Там она встретилась со своими одноклассниками, которые смотрели на нее из зрительского зала.

"Любимый Калининград! За тебя! Дорогие земляки, за вас! Спасибо за такой теплый, домашний прием! Спасибо, дорогие одноклассники, что были! Спасибо, что дышали вместе с нами", - написала актриса, опубликовав селфи на кровати с бокалом шампанского.

Наблюдательные интернет-пользователи и журналисты заметили кольца на безымянном пальце Татьяны Арнтгольц. Тут же появилось предположение, что Арнтгольц и звезда "Кухни" Богатырев тайно поженились, а теперь актриса вольно или невольно рассекретила их брак. Так или нет, сказать трудно, поскольку актеры не комментируют информацию о своей личной жизни. Так что пока поклонникам Арнтгольц остается лишь наслаждаться ее красотой и актерским мастерством.

- Блестящая актриса, гениальная! Таких мало.

- Блин, красотка!

- Какая же ты красивая! Люблю!

- Наверное, было особенное чувство играть в родном городе.

- Татьяна, спасибо вам огромное за ваш талантище, за вашу утонченность, за красоту, безграничное обаяние.

Напомним, с 2008 по 2013 годы Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. В 2009 году у них родилась дочь Мария. Позднее актриса встречалась с коллегой Григорием Антипенко. Обручальное кольцо на пальце Арнтгольц появилось в июле текущего года на волне слухов о ее романе с Богатыревым.