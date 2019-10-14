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Порошенко пригрозил агрессорам ужасной украинской армией

13:57
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Экс-президент гордится тем, что установил праздник 14 октября

Петр Порошенко горд тем, что по его инициативе день 14 октября стал Днем защитника Украины. Бывший президент Незалежной уверен, что за 5 лет эта дата "врезалась" в память украинцев.
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"За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом празднике было абсолютно правильным", – заявил Порошенко в своем видеопоздравлении.

Экс-президент убежден, что украинцы гордятся своей армией, а вот агрессоры и разные "капитулянты" - боятся.  "Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю, 23 февраля", - с ужасом вспоминает лидер партии "Европейская Солидарность".

Хорошему настроению Петра Порошенко есть объяснение: как стало известно, руководители Генеральной прокуратуры Украины запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента. Ранее Государственное бюро расследований  открыло 14 уголовных дел против Порошенко –они касаются, в частности, возможной государственной измены, легализации преступных доходов и вмешательства в деятельность судебной власти.

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