Порошенко пригрозил агрессорам ужасной украинской армией

Экс-президент гордится тем, что установил праздник 14 октября

Петр Порошенко горд тем, что по его инициативе день 14 октября стал Днем защитника Украины. Бывший президент Незалежной уверен, что за 5 лет эта дата "врезалась" в память украинцев.

"За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом празднике было абсолютно правильным", – заявил Порошенко в своем видеопоздравлении.

Экс-президент убежден, что украинцы гордятся своей армией, а вот агрессоры и разные "капитулянты" - боятся. "Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю, 23 февраля", - с ужасом вспоминает лидер партии "Европейская Солидарность".

Хорошему настроению Петра Порошенко есть объяснение: как стало известно, руководители Генеральной прокуратуры Украины запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента. Ранее Государственное бюро расследований открыло 14 уголовных дел против Порошенко –они касаются, в частности, возможной государственной измены, легализации преступных доходов и вмешательства в деятельность судебной власти.