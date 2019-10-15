Реконструкцию "Синего зуба" в Москве вновь отложили

Подрядчика реконструкции найти пока не удалось

"Синий Зуб" опять никому не нужен. Реконструкция одного из самых известных в Москве долгостроев на проспекте Вернадского снова откладывается, передает "ТВ Центр".

На аукцион для определения подрядчика, объявленный в сентябре, не было подано ни одной заявки. К слову, начальная стоимость контракта - почти 10 миллиардов рублей.

Комплекс "Зенит", внешне напоминающий кристалл, за десятилетия обветшал. И теперь "синий зуб", как его прозвали в народе, больше напоминает "серый скелет". Тендеры на реконструкцию устраивались неоднократно, но подрядчик так и не нашёлся.