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Реконструкцию "Синего зуба" в Москве вновь отложили

15:16
  • вторник
  • 15 октября 2019

Подрядчика реконструкции найти пока не удалось

"Синий Зуб" опять никому не нужен. Реконструкция одного из самых известных в Москве долгостроев на проспекте Вернадского снова откладывается, передает "ТВ Центр".

На аукцион для определения подрядчика, объявленный в сентябре, не было подано ни одной заявки. К слову, начальная стоимость контракта - почти 10 миллиардов рублей.

Комплекс "Зенит", внешне напоминающий кристалл, за десятилетия обветшал. И теперь "синий зуб", как его прозвали в народе, больше напоминает "серый скелет". Тендеры на реконструкцию устраивались неоднократно, но подрядчик так и не нашёлся.

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