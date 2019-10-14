ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как не разболеться осенью: советы и рекомендации

14:33
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Россиянам советуют перебрать домашнюю аптечку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила пять рекомендаций, соблюдение которых защитит от болезней.
Диета и постельный режим: как лечить грипп

В первую очередь, россиянам следует привиться от гриппа. С конца XX века заболеваемость гриппом снизилась почти в 200 раз.

Обязательно нужно вести активный образ жизни и заниматься спортом, пишет РИА Новости. Несмотря на непогоду, стоит чаще находиться на открытом воздухе, так как это стимулирует высокий уровень иммунной защиты организма.

Стоит всегда содержать домашнюю аптечку в порядке и избавляться от лишних и просроченных лекарств, уверена Попова. Заранее следует запастись масками и средствами для дезинфекции.

Ранее врачи назвали бесполезные способы борьбы с простудой.

Видео: российские врачи обсудили роль интерферона в лечении гриппа

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Молодые люди в парке
Молодые люди в парке
Ребенок простыл
Ребенок простыл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.