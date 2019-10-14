Как не разболеться осенью: советы и рекомендации

Россиянам советуют перебрать домашнюю аптечку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила пять рекомендаций, соблюдение которых защитит от болезней.

В первую очередь, россиянам следует привиться от гриппа. С конца XX века заболеваемость гриппом снизилась почти в 200 раз.

Обязательно нужно вести активный образ жизни и заниматься спортом, пишет РИА Новости. Несмотря на непогоду, стоит чаще находиться на открытом воздухе, так как это стимулирует высокий уровень иммунной защиты организма.

Стоит всегда содержать домашнюю аптечку в порядке и избавляться от лишних и просроченных лекарств, уверена Попова. Заранее следует запастись масками и средствами для дезинфекции.

Ранее врачи назвали бесполезные способы борьбы с простудой.

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