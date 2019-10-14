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Польский пиццмейкер избил актера-украинца со стажем

14:55
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Ему сломали нос

Украинского актера с 20-летним стажем Юрия Марка сильно избил управляющий пиццерии, в которой он работал.

Странный инцидент произошел в городе Познань. Со слов Марка, менеджер обещал выплатить зарплату, но, когда наступил день X, сначала попытался обмануть актера, а затем набросился на него.

"До приезда полиции управляющий пиццерии всеми способами провоцировал меня, и, не сдержавшись, нанес удар в лицо", - написал в социальных сетях Марк, сопроводив пост фотографией.

 

При этом дать сдачи своему работодателю Юрий не смог, так как его в тот же день депортировали бы. "Не понимаю, как такое могло произойти в европейской Польше", - заключил он.

Юрий Марк переехал в Польшу из-за политической ситуации на Украине. Он устроился в местный театр, но денег не хватало, поэтому он брался за любую работу.

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