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Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей на Урале девушки

14:57
  • понедельник
  • 14 октября 2019

СК просит у граждан содействия в поисках

Поиски пропавшей 27-летней Ксении Каторгиной в Екатеринбурге продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили ТВЦ.ru в Следственном управлении СК по Свердловской области.
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"По факту исчезновения женщины, которая продала свою автомашину и пропала без вести, органами следственного комитета по свердловской области возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса "убийство". В рамках расследования сотрудниками следственного комитета и полиции выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств исчезновения пропавшей", - заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Ксения Каторгина собиралась продать свой внедорожник Audi Q5, чтобы выплатить первый взнос по ипотеке. Однако позже автомобиль обнаружили в Челябинске у перекупщиков. Как выяснилось, туда машину привезли цыгане: двое мужчин и девушка, похожая на Ксению.

Следователи проверили камеры видеонаблюдения в Челябинске. На кадрах видно, что девушка, которая продавала машину – не Ксения. Однако у продавцов были ее паспорт и документы на машину. А в автомобиле нашли следы крови.

В СК заявили, что поиски Ксении продолжаются. Разыскивают также человека, который продал авто перекупщикам.

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