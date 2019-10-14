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Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк

15:42
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Актриса находится в критическом состоянии

Актрису Анастасию Заворотнюк из Европейского медицинского центра перевели в реабилитационное медучреждение, так как врачам не удалось добиться прогресса в лечении.

Как живет 19-летний сын Анастасии Заворотнюк. Фото
Озвучен план спасения умирающей Заворотнюк
Опубликовано официальное обращение семьи Заворотнюк

Как пишет телеграм-канал Mash, ссылаясь на свои данные, в настоящий момент у Заворотнюк "практически атрофированы мышцы", а предкоматозное состояние (состояние сопора) стало критическим. Чтобы актриса не впала в глубокую кому, сотрудники реабилитационного центра занимаются с ней в зале эрготерапии (терапия, направленная на восстановление активности).

Издание отмечает, что врачи Европейского медцентра месяц пытались побороть опухоль мозга у Заворотнюк, однако так и не смогли. В итоге консилиум принял решение о выписке больной.

Ранее в официальном инстаграме Заворотнюк появилось официальное обращение семьи актрисы. В сообщении родные "прекрасной няни" выступили против распространения лжи о состоянии Заворотнюк в СМИ и интернете.

Семья пообещала разоблачать журналистов, публикующих недостоверную информацию. Так, родные Заворотнюк назвали ложью сообщение Mash о том, что актриса якобы впала в предкоматозное состояние.

Ранее появились слухи, что у Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Официально эту информацию семья актрисы не подтверждает и не опровергает.

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