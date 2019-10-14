Киев осудили за осквернение памяти Табакова и Кобзона

Их имена до сих пор указаны на сайте "Миротворец"

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме России Вадим Манукян назвал нелепой публикацию списка "врагов Украины", в котором оказались режиссер Олег Табаков, певец Иосиф Кобзон, актриса Элина Быстрицкая и другие россияне. Их личные данные опубликованы на скандально известном сайте "Миротворец".

"Люди, которые просто снимаются в кино, играют в театре, поют со сцены не могут представлять опасность ни для какого государства. Еще печальнее, что обновленный состав чиновников украинского Минкульта, похоже, так и не включил голову. Дико включать уже умерших артистов в список людей, угрожающих безопасности Украины. Это и с моральной точки зрения не лезет ни в какие ворота, да и просто абсолютно непрофессионально", - написал Манукян в колонке для ФАН.

По его словам, такие списки подчеркивают непрофессионализм новой команды президента Владимира Зеленского, который упускает шанс улучшить отношения между Россией и Украиной, исправив ошибки своих предшественников.

"Все эти артисты ставили свои подписи в поддержку воссоединения Крыма с РФ, но ведь это решение поддерживает до 90% россиян! По этой логике практически каждый гражданин России "угрожает" безопасности Украины. Но это полный бред! Это - путь в никуда, куда уже пытались завести Украину Парубий, Турчинов и Порошенко", - считает Вадим Манукян.

На днях Зеленский заявил, что он не в восторге от работы "Миротворца", куда однажды даже случайно попала его супруга, однако президент не имеет права его закрыть по своей прихоти, как и любой другой сайт. Эти слова возмутили Манукяна.

"Обычный сайт, где опубликованы личные данные людей, объявленных "врагами Украины"?! Владимир Александрович, вы серьезно? Если бы этот ответ услышали ваши западные партнеры, они, наверное, покрутили бы у виска. Нигде в Европе и США никто не позволил бы существовать сайту, где безнаказанно публикуются личные данные людей. Во всем цивилизованном мире - это табу", - написал эксперт.