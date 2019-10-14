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Королевские почести: Путину устроили пышный прием в Эр-Рияде

15:30
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Aurus президента России сопровождал конный эскорт

Конный эскорт, российские флаги и фанфары. Власти Саудовской Аравии устроили пышный прием Владимиру Путину, прибывшему в Эр-Рияд с государственным визитом.
Исторический визит: Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Лимузин Aurus президента России на пути в королевскую резиденцию сопровождали 16 конных полицейских. Они везли флаги Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.

Процессия прибыла в королевский дворец "Аль-Ямама" -  официальную резиденцию саудовского монарха в Эр-Рияде. Здесь Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обычно проводит осень и зиму. Когда Владимир путин вышел из автомобиля, в честь российского лидера прозвучали фанфары, а встречавшие приветствовали его по-русски: "Добро пожаловать!".

В составе российской делегации, сопровождающей президента -  министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Все мужчины были одеты строго по официальному протоколу: в деловых костюмах с темными галстуками. Единственная женщина в составе делегации - министр здравоохранения Вероника Скворцова – повязала на голову черную шаль, передает ТАСС.

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