Королевские почести: Путину устроили пышный прием в Эр-Рияде

Aurus президента России сопровождал конный эскорт

Конный эскорт, российские флаги и фанфары. Власти Саудовской Аравии устроили пышный прием Владимиру Путину, прибывшему в Эр-Рияд с государственным визитом.

Лимузин Aurus президента России на пути в королевскую резиденцию сопровождали 16 конных полицейских. Они везли флаги Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.

Процессия прибыла в королевский дворец "Аль-Ямама" - официальную резиденцию саудовского монарха в Эр-Рияде. Здесь Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обычно проводит осень и зиму. Когда Владимир путин вышел из автомобиля, в честь российского лидера прозвучали фанфары, а встречавшие приветствовали его по-русски: "Добро пожаловать!".

"Аурус" в конном строю: Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Сальманом в сопровождении почетного кортежа pic.twitter.com/7KTGHHIOaO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.

В составе российской делегации, сопровождающей президента - министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Все мужчины были одеты строго по официальному протоколу: в деловых костюмах с темными галстуками. Единственная женщина в составе делегации - министр здравоохранения Вероника Скворцова – повязала на голову черную шаль, передает ТАСС.