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Стало известны подробности о жутких наклонностях Михаила Хачатуряна

15:47
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Педофил, насильник, сексист, автократ

Посмертная медицинская экспертиза нашла у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна сексуальное расстройство и ряд других отклонений.

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Психологи установили, что Хачатурян испытывал сексуальное влечение к подросткам. Своих трех дочерей он подвергал сексуальному, моральному и физическому насилию. Кроме того, у мужчины нашли "гиперролевой синдром", указывающий на то, что он пренебрежительно относился к женщинам и стремился доминировать над ними.

Также у Хачатуряна обнаружили "смешанное расстройство личности", на что указывает его стремление к авторитаризму, быть во всем правым и исключительным, доминировать и контролировать, а также склонность к своеобразным суевериям и ритуалам.

Хачатурян не страдал алкогольной или наркотической зависимостью. Однако для него были характерны неустойчивое настроение, тревожность. Он часто был агрессивным и редко испытывал чувства эмпатии и вины, пишет telegram-канал Mash.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Сестрам было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь адвокатам девушек предстоит доказать, что они действовали в рамках самообороны.

Видео: трагедия сестер Хачатурян

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Задержанная по обвинению в убийстве отца 19-летняя Крестина Хачатурян
Задержанная по обвинению в убийстве отца 19-летняя Крестина Хачатурян
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