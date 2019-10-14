25-летняя известная певица погибла при загадочных обстоятельствах

Девушку травили в социальных сетях

Южнокорейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) найдена мертвой в своем доме.

Тело погибшей бывшей участницы группы f(x) обнаружил ее менеджер. Девушке было всего 25 лет, пишет издание Japantimes со ссылкой на полицию.

Причины смерти не оглашаются, но, по предварительным данным, певица страдала от затяжной депрессии, поэтому правоохранительные органы не исключают суицид. В ноябре 2016 года Солли уже предпринимала попутку самоубийства, однако врачам удалось спасти ее.

На родине Солли пропагандировала свободу женщин в выборе одежды, в частности отказ от лифчика, что для многих кореянок это было неприемлемым. Девушка получала многочисленные негативные комментарии в социальных сетях за свою "раскованность".

Солли выступала в корейской группе f(x) с 2009 по 2015 годы, затем девушка решила заняться сольной карьерой и съемками в кино.