Премьер Украины объяснил свой визит к нацистам благотворительностью

Скромный Гончарук не хотел, чтобы мероприятие стало публичным

Алексей Гончарук объяснил журналистам, как он оказался на концерте ультраправой рок-группы "Сокира Перуна". По словам украинского премьер-министра, 13 октября у него была встреча с с представителями "Движения ветеранов Украины". Гончарук утверждает, что мероприятие было благотворительным: он пожертвовал какую-то сумму на госпиталь, и не хотел, чтобы об этом знали.

"Сделал свой вклад в рамках сбора средств на госпиталь, мероприятие было благотворительным", — сказал Гончарук. Министр утверждает, что не заявлял о своем участии в мероприятии, так как не хотел делать из него публичное событие.

Напомним, после того, как видео концерта неонацистов с участием Гончарука попало в Сеть, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала немедленной отставки премьер-министра. Депутаты назвали визит премьера на такое мероприятие неуважением к "народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне", пишет "Газета.ру".