Наргиз закатила новый скандал

Певица никак не может устроить карьеру после Максима Фадеева

Не успели утихнуть страсти вокруг конфликта Наргиз Закировой с продюсером Максимом Фадеевым, как певица влипла в новый.

На этот раз актриса со скандалом уволила своего звукорежиссера - Владимира Губатова, с котором она работала на протяжении двух лет.

Губатов – именитый звукорежиссер в российском шоу-бизнесе, он работал с группой "Градусы", Скриптонитом, Дмитрием Маликовым и другими артистами. За работу с таким мастером Наргиз ежемесячно доплачивала ему "гарантию", размером в 100 тысяч рублей, пишет teleprogramma.pro. Владимир получал эти деньги вне зависимости, есть у Наргиз концерты или нет.

Несмотря на это, Губатов позволял себе нелестные высказывания в адрес певицы, а также остальных членов команды Наргиз. "Специалист ты, безусловно, вызывающий восхищение, но с человеческим фактором у тебя громадные проблемы", - обратилась к Губатову Наргиз.

Напомним, Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались в конце лета. Однако мирно расторгнуть сотрудничество певица и продюсер не смогли. Фадеев рассказывал, что у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли. Артистка в ответ во всех бедах обвинила продюсера.

В пику Фадееву Закирова спешно записала новый альбом, синглом которого стала песня "Мама", и объявила, что отправится в тур по России. Гастроли стартовали 3 октября в Кирове, они охватят 20 городов и продлятся до декабря.