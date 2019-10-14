ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наргиз закатила новый скандал

16:18
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Певица никак не может устроить карьеру после Максима Фадеева

Не успели утихнуть страсти вокруг конфликта Наргиз Закировой с продюсером Максимом Фадеевым, как певица влипла в новый.
Чем прославилась певица Наргиз

На этот раз актриса со скандалом уволила своего звукорежиссера - Владимира Губатова, с котором она работала на протяжении двух лет.

Губатов – именитый звукорежиссер в российском шоу-бизнесе, он работал с группой "Градусы", Скриптонитом, Дмитрием Маликовым и другими артистами. За работу с таким мастером Наргиз ежемесячно доплачивала ему "гарантию", размером в 100 тысяч рублей, пишет teleprogramma.pro. Владимир получал эти деньги вне зависимости, есть у Наргиз концерты или нет.

Несмотря на это, Губатов позволял себе нелестные высказывания в адрес певицы, а также остальных членов команды Наргиз. "Специалист ты, безусловно, вызывающий восхищение, но с человеческим фактором у тебя громадные проблемы", - обратилась к Губатову Наргиз.

Напомним, Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались в конце лета. Однако мирно расторгнуть сотрудничество певица и продюсер не смогли. Фадеев рассказывал, что у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли. Артистка в ответ во всех бедах обвинила продюсера.

В пику Фадееву Закирова спешно записала новый альбом, синглом которого стала песня "Мама", и объявила, что отправится в тур по России. Гастроли стартовали 3 октября в Кирове, они охватят 20 городов и продлятся до декабря.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.