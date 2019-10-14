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Кричащий из гроба мужчина рассмешил семью на своих похоронах (видео)

16:19
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Кладбищенскую тишину разорвали звуки отчаянных стуков по дереву

В Сети набирает популярность видео с похорон, на котором родственники смеются на кладбище во время погребения одного из членов семьи – пожилого ирландца. Мужчине удалось превратить похороны в веселый спектакль.

Как пишет argumenti.ru, перед смертью умерший записал аудиопослание, завещав его проиграть, когда гроб с телом окажется в могиле. Воля покойного была удовлетворена.

"Эй! Але! Выпустите меня отсюда. Это Шей! Прямо перед вами, ну, в коробке!" - разорвал тишину голос умершего. В ответ на это родственники сначала начали улыбаться, а потом засмеялись.

Как пояснила внучка мужчины, которая опубликовала видео с похорон, ее дед всегда был весельчаком. Он хотел, чтобы семья покинула кладбище с улыбками.

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Кричащий из гроба мужчина рассмешил семью на своих похоронах
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